Guida l'auto della mamma senza patente e sotto l'effetto dell'alcol fa un incidente: denunciato minorenne

Aveva il foglio rosa per la patente A (per la moto), ma il giovane di 17 anni di Monza lo scorso sabato notte ha comunque preso l'auto della madre e da Monza (da dove proveniva) e ha fatto la sua "serata". È stato fermato a Cermenate dai carabinieri di Fino Mornasco nel pieno della notte. Il controllo è avvenuto perché il minorenne aveva causato un incidente (secondo quanto è stato possibile ricostruire senza coinvolgere altri veicoli). Il suo tasso alcolemico era di 0.92 g/l, inoltre era privo di patente perchè non l’aveva mai conseguita. È stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori.

Sempre nella notte tra sabato e domenica un 52enne di origine straniera nel corso dei controlli per prevenire le così dette "stragi del sabato sera", è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Fino. Alle due del mattino era alla guida dell'auto con un tasso tasso alcolico di 1.35 g/l. Come provvedimento gli veniva ritirata la patente di guida.