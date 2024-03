Minaccia di buttarsi nel vuoto dal tetto dell'ospedale: salvato dai carabinieri

Una scena a cui hanno assistito tante persone, tra cui il personale sanitario dell'ospedale e che ha tenuto tutti con il cuore in gola per interminabili minuti. Nella serata di domenica 10 marzo, i carabinieri sono intervenuti all’ospedale di Cantù, dove un cittadino straniero di 48 anni con problemi psichiatrici, era salito sul tetto del padiglione M e minacciava di buttarsi nel vuoto. I due militari intervenuti, Paolo Bortone e Sabato Di Vece, hanno capito subito la situazione. Individuato l'uomo in difficoltà, hanno iniziato con lui un dialogo, guadagnando la sua fiducia, fino a convincerlo ad avvicinarsi. A quel punto è stato afferrato e lo portato al di là della scalinata antincendio, in sicurezza. L'uomo è stato riaffidato alle cure dei sanitari.