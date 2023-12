Como, sale sul bus senza biglietto e minaccia di morte l'autista: denunciato

E' salito sul bus rifiutandosi di mostrare il biglietto e appena l'autista ha osato dirgli qualcosa il passeggero, un 29enne del Mali, è diventato a dir poco violento. Tanto che una pattuglia della polizia della questura di Como è dovuta intervenire. Il fatto è accaduto la mattina del 7 dicembre 2023. Il bus si è fermato in via Varesina a Como alla fermata che c'è all'altezza dell'Esselunga. Una volta sul posto, gli agenti hanno appreso dal conducente che poco prima un individuo straniero era salito a bordo senza mostrare il biglietto, non solo minacciandolo ma anche colpendo con pugni il plexiglass che lo separava dal posto di guida. Al loro arrivo, la polizia ha fermato l'uomo, che continuava a comportarsi in modo violento. Dopo un controllo e privo di documenti, è stato accompagnato in questura per un approfondito controllo. All'interno dello zaino è stato trovato un coltellino svizzero lungo 16 centimetri. L'uomo dopo essere stato identificato è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, minacce e porto abusivo di armi.