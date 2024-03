Fatto di sangue nel Mendrisiotto, trovato un uomo morto in un appartamento

La polizia cantonale ha reso noto che questa mattina, poco dopo le 7:00, in un appartamento di via Pestalozzi a Chiasso è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un 50enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso accertamenti d'inchiesta per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità in quanto avvenuto. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.