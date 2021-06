Mendrisio, rissa alle tre di notte nel parco: 20 ragazzi contro gli agenti intervenuti

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 giugno, poco dopo le 03.00 sono stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume nel parco di Villa Argentina a Mendrisio.

La segnalazione è giunta alla Polizia Città di Mendrisio, che ha inviato sul posto alcune pattuglie. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, mentre gli agenti svolgevano il loro lavoro di verifica è nata un'aggressione, durante la quale una ventina di giovani, con ruoli diversi, si sono ripetutamente avventati contro gli agenti, impedendone l'operato e lanciando dei sassi. Nella colluttazione, quattro agenti della Polizia Città di Mendrisio, due agenti in formazione della Polizia Città di Lugano presenti a Mendrisio per uno stage formativo e uno dei giovani hanno riportato delle ferite che hanno richiesto una successiva visita al pronto soccorso per accertamenti medici.

È stato quindi richiesto l'intervento della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso per ristabilire l'ordine. La situazione si è infine normalizzata.

Un 29enne cittadino svizzero e un 26enne cittadino francese sono stati fermati, interrogati e arrestati. Diversi altri protagonisti dei fatti, la cui posizione si trova al vaglio, sono già stati identificati.

I reati ipotizzati a vario titolo a carico dei giovani sono quelli di aggressione, rissa, lesioni semplici, vie di fatto, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti delle autorità. Dal momento che gli accertamenti sono in atto, non verranno fornite ulteriori informazioni.