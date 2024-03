Un grosso masso precipita sulla Regina Brienno

Nelle prime ore della mattina, precisamente alle 7, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Brienno, sulla statale Nuova Regina. La causa dell'intervento è stata una caduta di un grosso masso sulla sede stradale. Fortunatamente, non ci sono state persone o veicoli coinvolti nell'incidente. Al momento sono in corso le verifiche necessarie per valutare i danni e stabilire le misure da adottare per ripristinare la viabilità nella zona interessata dall'incidente. L'evento, seppur senza vittime o feriti, ha evidenziato l'importanza della costante vigilanza e manutenzione delle infrastrutture stradali, specialmente in aree montane o a alto rischio di cedimenti. Resta da attendere ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti riguardo alle tempistiche e alle modalità di ripristino della viabilità interessata dall'incidente.