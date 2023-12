Massacrato di botte per strada la notte di capodanno: arrestati 3 minorenni

Erano in 4, tre minorenni e un 20enne e durante la notte dello scorso capodanno avrebbero aggredito senza pietà un 34enne originario del Pakistan lasciandolo privo di sensi e in una pozza di sangue in mezzo alla strada. A salvargli la vita un passante che lo ha visto steso a terra e ha chiamato i soccorsi credendo fosse ubriaco. Ma l’uomo presentava anche ferite di arma da taglio e le sue condizioni erano gravi, tanto da essere subito trasferito in codice rosso al Niguarda di Milano con una prognosi di 30 giorni. Il fatto è avvenuto a Meda e gli arresti sono scattati quesa mattina, 12 dicembre, all'alba nelle province di Monza e Brianza e di Como. I quattro giovanissimi sono accusati di tentato omicidio.

Per identificare gli indagati, oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali, all' acquisizione e analisi di registrazioni video e accertamenti tecnici sulla scena del delitto, hanno contribuito le dichiarazioni di altri ragazzi presenti, nonostante inizialmente fossero molto intimiditi e reticenti.

L'arresto è stato eseguito dai militari della Compagnia di Seregno in esecuzione di due ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere emesse rispettivamente dagli uffici del gip del tribunale di Monza e per quello minorenni di Milano su richiesta della procura della Repubblica di Monza e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano.