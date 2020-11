Un malore improvviso: addio a Mario Bottiani, fiorista del mercato coperto

E' morto all'età di 49 anni Mario Bottiani, conosciutissimo fiorista del mercato coperto di Como. Un malore lo ha colpito all'improvviso mentre era al lavoro in via Mentana. mario gestiva insieme ai genitori il banco di piante e fiori e in città era un volto assai noto. In tantissimine ricordano la disponibilità, la gentilezza e il sorriso fin dai tempi in cui gestiva il bar di via Natta.

Mario Bottiani si è sentito mapoco dopo le 14 del 17 novembre 2020 in via Mentana. E' stato soccorso da un'ambulanza e da un'automedica ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'ANna di San Fermo della Battaglia dove è spirato poco dopo.