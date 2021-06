Hashish e marijuana in piazza Gobetti e via Milano: denunciati due ragazzi in centro città

Nel corso della giornata e della serata di sabato 12 giugno 2021 gli agenti delle Volanti della Questura di Como hanno fermato e denunciato due giovani per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio in piazza Gobetti, in centro storico, i poliziotti hanno fermato un ragazzo italiano incensurato di 22 anni che alla vista degli agenti ha cercato di sbarazzarsi di un borsello in cui nascondeva 2 involucri contenenti uno marijuana e l'altro hashish, per un totale di 14,64 grammi.

Nella notte, invece, intorno alle 2.30 una pattuglia delle Volanti ha fermato in via Milano per un controllo un altro ragazzo. Il giovane, classe 2004 e residente in provincia, si è mostrato subito molto nervoso al controllo della polizia e ha consegnato spontaneamente 17 involucri di marijuana avvolti in una mascherina anti-virus. Il ragazzo essendo minorenne è stato denunciato al Tribunale dei minori di Milano. Inoltre è stato sanzionato per violazione del coprifuoco anti-covid, infatti nella giornata di sabato la Lombardia era ancora in zona gialla e quindi vigeva il coprifuoco da mezzanotte alle 5.