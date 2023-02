In manette l'uomo ubriaco che fuori dal locale si rotolava per terra e insultava i carabinieri

Serata movimentata lo scorso 13 febbraio a Mariano Comense. Un uomo di 56 anni, italiano e residente in zona, era in una sala Slot quando, intorno a mezzanotte e mezza ha cominciato a "dare di matto" in evidente stato di ebrezza. Quando le due pattuglie dei carabinieri sono arrivate in via Como sono stati gli addetti della sicurezza della sala Slot a segnalare quello che stava accadendo all'interno. La vista dei militari dell'Arma non ha placato i bollenti spiriti del 56enne che ha continuato a insultare e minacciare gli stessi carabinieri intervenuti che sono riusciti a portarlo fuori dal locale. A questo punto l'uomo ha cominciato a spintonare chiunque gli si avvicinasse, a buttarsi a terra e a rotolarsi e a prendere a male parole le forze dell'ordine intervenute. I militari hanno dovuto ammanettare il 56enne e lo hanno portato in caserma dove è stato denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale, resistenza ad un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti sempre legati all'abuso di alcol.