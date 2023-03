L'uomo ubriaco alla guida che colpisce le auto in sosta come birilli

Guidava con un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito e, sbandando a destra e a sinistra, ha urtato tre auto in sosta, proprio come birilli. Era piena notte, qualche giorno fa a Mariano Comense quando i carabinieri sono intervenuti in via Vittorio Veneto dopo che l'unità radiomobile era stata allertata della presenza di una Fiat Punto che stava danneggiando altre auto parcheggiate. Giunti sul posto i militari hanno fermato il 48enne (pregiudicato e residente in Brianza, a Giussano) e dopo averlo sottoposto al controllo del tasso alcolemico, risultava avere un livello pari a 1,90 g/l, quasi 4 volte quello consentito per legge. L'uomo è stato denunciato a piede libero, la patente ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.