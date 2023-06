Sbaglia manovra fuori dal ristorante e l'auto precipita dal parcheggio: due feriti

Una manovra sbagliata fuori dal ristorante e l'auto è precipitata dall'area parcheggio in strada. È successo oggi 18 giugno 2023 poco dopo le 12 a Mariano Comense in via per Arosio. Sul posto i soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) in codice rosso ma dopo le prime cure le due persone a bordo (tra cui un uomo di 75 anni) non sembrerebbero in pericolo di vita. I feriti sono comunque stati trasportati all'ospedale Sant'Anna per i dovuti accertamenti. Sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco.