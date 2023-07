Lite al circolino per una partita a carte. Sedia in testa a un 78enne: è grave

Una lite accesa per una partita di carte che è finita tragicamente: un 78enne di Cabiate è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna in terapia intensiva per un trauma cranico e una sospetta emorragia.

L'episodio risale a domenica 9 luglio a Mariano Comense quando, intorno alle 16 i soccorritori del 118 sono intervenuti al Circolo As Bocce 48 di via don Luigi Sturzo. La chiamata parlava di una caduta accidentale e solo successivamente, con l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri di Mariano Comense, si è scoperto che le cose erano andate diversamente. Il 78enne di Cabiate aveva discusso con un 58enne di Perticato in merito alla partita di carte che aveva vinto. La lite è degenerata fino a che il più giovane dei due avrebbe preso una sedia per lanciarla contro l'altro. Non è ancora chiaro se la sedia abbia colpito direttamente la testa dell'anziano o se sia caduto a causa dell'urto, battendo comunque la testa in terra.

I carabinieri stanno portando avanti le indagini e ascoltando tutte le testimonianze. Il 58enne è stato denunciato.