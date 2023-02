Latitante per 11 anni, arrestato a Mariano Comense

Era stato condannato per concorso in furto aggravato, un crimine commesso nel lontano 2012 nella provincia di Como. L'uomo, ai tempi 40enne che ora di anni ne ha 52 è stato rintracciato e, dopo un appostamento, arrestato dai carabinieri di Mariano Comense. Ora dovrà trascorrere due anni in carcere. L'uomo è di origine marocchina e con ogni probabilità si era allontanato dal territorio ed è stato a lungo irrintracciabile ma appena è tornato è stato individuato e adesso dovrà scontare la sua pena.

Questa è solo una delle tante operazioni previste dal comando di Mariano Comense e di Cantù per contrastare i latitanti su cui pendono condanne nel nostro territorio.