La disinvoltura dell'uomo che fa scorte di superalcolici al Gigante senza pagare

Con estrema disinvoltura un ragazzo 20enne, pregiudicato, lo scorso 30 luglio si aggirava tra gli scaffali del supermercato del centro commerciale Gigante di Mariano Comense. Dopo aver messo 7 bottiglie di superalcolici nel suo zaino (per un valore di circa 140 euro) ha superato le casse senza pagare. Notato dal personale addetto alla sicurezza e avvisati i carabinieri di Mariano Comense, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per furto.

Prosegue la campagna estiva di controlli rafforzati dei carabinieri della compagnia di Cantù del territorio con un impiego medio giornaliero di 100 militari con 40 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili.