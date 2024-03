Mariano Comense: il benzinaio fa il furbo ma i finanzieri lo scoprono

La scorsa settimana, i militari della compagnia della guardia di finanza di Erba hanno effettuato un controllo in un distributore di carburanti a Mariano Comense. L'obiettivo era verificare se i prezzi praticati rispettassero le regole stabilite dalla legge. Durante il controllo e l'esame dei documenti presentati dal gestore del distributore, i finanzieri hanno scoperto che non erano stati comunicati correttamente al ministero delle Imprese e del Made in Italy una serie di aumenti dei prezzi. Inoltre, sono emerse prove che il gestore aveva presentato documenti falsi per cercare di eludere i controlli sui prezzi dei carburanti. Grazie alla collaborazione del Nucleo speciale antitrust della guardia di finanza, è stato accertato che il gestore aveva falsificato la documentazione per far sembrare che avesse comunicato correttamente i cambiamenti dei prezzi al ministero. In realtà, non era mai successo nulla del genere. Di conseguenza, il gestore è stato denunciato per falsificazione di documenti ed è stata richiesta al prefetto la sospensione dell'attività imprenditoriale, come previsto dalla legge in questi casi.