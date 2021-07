Mariano, paura per bimbo di 11 anni ricoverato in ospedale dopo una puntura di insetto

Il ragazzo ha avuto una violentissima reazione allergica in tutto il corpo: fondamentale l'intervento dei farmacisti in piazza Roma

Non è stato reso noto quale insetto abbia scatenato nel bimbo di 11 anni di Mariano Comense, dopo averlo punto, una reazione allergica violentissima, certo è che lo spavento è stato grande.

Il fatto è avvenuto oggi, 21 luglio intorno alle ore 15 in piazza Roma. Fondamentale il tempismo della madre che ha portato subito il figlio nella vicina Farmacia Castelli dove ha ricevuto la prima assistenza, in attesa dell'ambulanza che lo ha poi portato, in codice giallo, all'ospedale di Cantù. Questo il racconto, tramite la pagina Facebbok, dei farmacisti che per primi hanno assistito il bambino.