Mariano Comense, cade dalle scale per andare in ufficio: grave 69enne

È accaduto oggi, 4 maggio 2021, intorno alle 11.15 a Mariano Comense in un'officina in via Pio X. Un uomo di 69anni, il padre del titolare dell'officina, salendo le scale per raggiungere l'ufficio, sarebbe caduto rovinosamente. Le dinamiche della caduta sono ancora da ricostruire, sul posto per questo sono arrivati anche i carabinieri di Cantù. L'uomo cadendo avrebbe battuto la testa. I soccorsi si sono attivati immediatamente ed è arrivato sul posto, oltre all'ambulanza, anche l'elisoccorso che ha portato l'uomo in codice rosso al Manzoni di Lecco. Si attendono aggiornamenti.