Manipola e inganna un anziano e si fa regalare 60mila euro: arrestato 24enne

Un anziano è stato ingannato e plagiato da un 24enne rumeno che è riuscito a farsi regalare 60mila euro. Questi i fatti.

Ieri mattina, 1 dicembre, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato di un cittadino rumeno, di etnia rom, D.V., classe 1997, per il reato di circonvenzione di incapace a danno di un uomo di 78 anni residente a Luisago in provincia di Como.

Alcuni giorni fa, i parenti della vittima si erano rivolti alla Questura per segnalare che, da alcuni mesi, l’anziano signore aveva iniziato a frequentare il rumeno, conosciuto davanti a una chiesa, il quale, riuscendo abilmente a raggirarlo e circuirlo, nell’arco di pochi mesi si era fatto consegnare somme di denaro per diverse migliaia di euro.

Dopo aver verificato i fatti investigando, gli agenti sono riusciti a raccogliere le prove necessarie a documentare il modus operandi del rumeno che, evidentemente per mero opportunismo, dopo aver instaurato con la vittima un forte legame facendogli credere di considerarlo come il padre mai avuto, e coinvolgendo nella dinamica criminale anche i due figli piccoli, che parlando al telefono con l’anziano lo chiamavano nonno, era riuscito a raggirare e impietosire la vittima e a indurlo a elargire importanti somme di denaro che diceva che servivano per sfamare la propria famiglia in Romania.

È emersa durante le indagini, la difficoltà dell’anziano di sottrarsi al circolo vizioso e nonostante più volte avesse provato a dire al rumeno che non era più sua intenzione dargli denaro, lui, con telefonate continue e a volte anche piangendo al telefono, era riuscito nel suo intento di continuare a ricevere donazioni.

Nel corso delle indagini è emerso come la consegna del denaro, per lo più in contanti, avvenisse in provincia di Como, nelle stazioni ferroviarie dove il rumeno, che abita a Milano, arrivava in treno, oppure nei pressi degli uffici postali dove in alcuni casi aveva accompagnato l’anziano a prelevare il denaro, per un totale ancora difficile da quantificare: secondo le prime dichiarazioni della vittima potrebbe essere anche di 60.000 euro.

Nella mattinata di ieri il rumeno sarebbe arrivato ancora una volta in treno da Milano per incontrare l’anziano e ricevere altri soldi, ma gli agenti erano pronti ad intervenire e osservavano la scena da una posizione nascosta.; dopo aver visto l’incontro tra i due, avvenuta la consegna del denaro hanno arrestato il rumeno in flagranza di reato, fatto salvo il principio di presunzione di innocenza dello stesso indagato durante la fase delle indagini preliminari.

Ieri la somma data dalla vittima è stata solo di 50 euro perchè da giorni lamentava che aveva finito i soldi sul conto corrente ma le insistenze del rumeno, che gli telefonava anche più volte al giorno per richieste di denaro, avevano infine fatto arrendere dell’anziano che aveva accettato di incontralo per dargli un po’ di denaro.

Gli agenti ritengono di aver individuato almeno altre due vittime la cui posizione è in corso di accertamento.

Su direttiva della Procura della Repubblica di Como che dirige le indagini, l'uomo è stato arrestato e portato al Bassone.