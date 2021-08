Il maltempo sul Lago di Como torna a fare paura: Lariana chiusa e allagamenti ovunque (foto e video)

Il maltempo ha ripreso a flagellare il territoriodi Como e provincia. Soprattutto sulla riva orientale del ramo comasco del lago è tornata la paura per i torrenti che hanno ricominiciati a scorrere vorticosi. La Statale Lariana è stata chiusa e il traffico proveniente dalla città è stato fermato dalla polizia locale in via per Torno.

Allagamenti sono stati segnalati anche al Center Ville di Villa Guardia a causa dello straripamento di un torrente che ha invaso strada e parcheggio. Allagati anche il sottopasso dell'autostrada tra Grandate e Como e via Scalabrini. In città molti tombini sono "scoppiati". In piazza Cavour e nell'antistante tratto del lungolago l'acqua sta causando disagi nonostante manchino ancora alcuni centimetri all'esondazione del lago.

Allgamento a Villa Guardia

Via Paoli allagata

Il Cosia in piena