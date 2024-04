Malore sul sentiero mente cammina in solitaria: Roberto Tentori è morto a 55 anni

Un improvviso malore si è portato via Roberto "Bertone" Tentori. 55enne volontario presso il rifugio Sec di Pianezzo, bella località montana a cavallo tra Valmadrera (Lecco) e la Valbrona (Como), è stato trovato senza vita nei pressi di un sentiero nella zona di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), lì dove stava camminando lo scorso sabato in maniera solitaria. Tentori era molto conosciuto a Valmadrera per il proprio attivismo, che nel tempo l'aveva portato anche ad associarsi alla Società Escursionisti Valmadreresi. La cerimonia funebre, spiegano i colleghi di LeccoToday, non è ancora stata fissata.

Il ricordo commosso degli amici

Rimasto senza genitori in giovanissima età, era rimasto senza famiglia ma era stato in grado di crearsene una grande intorno: “Famiglia, era questo che ti mancava ma sapevi far sentire tutti a casa, me compresa, un anno fa, quando iniziai il mio servizio al S.E.V. Ci fu da subito un bel feeling, l'amore per la montagna, Bob Marley, il buon vino, i classici del rock, i drummini a scrocco e quelle risate che risuonavano immancabilmente negli spazi di quel bellissimo tempo che abbiamo condiviso - lo ricorda su Facebook la turnista Giada Panzeri -. Mi hai insegnato tanto sulla montagna, ad essere prudente quando serve ma nello stesso tempo ad osare un po' di più, spronandomi nel raggiungere sempre un nuovo traguardo. E tu ne avevi tanti in mente, troppi ancora.. sognavi in grande esattamente come me. Ma la vita decide per noi, te lo dicevo sempre e tu borbottavi”.