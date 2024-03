Maltrattata e segregata dal figlio che voleva soldi: madre esasperata lo fa arrestare

Proseguono i controlli intensificati del territorio da parte dei carabinieri di Cantù, guidati dal maggiore Christian Tapparo, e andranno avanti per tutte le vacanze di Pasqua, un momento molto importante da monitorare, dato anche il gran numero di turisti in arrivo.

Negli scorsi giorni sono scattate le manette per 3 persone. I militari di Fino Mornasco, hanno arrestato un 37enne pluripregiudicato. È stata la madre a presentarsi in caserma, esausta per i tanti episodi di maltrattamento e anche di sequestro di persona nei suoi confronti da parte del figlio, che pretendeva soldi probabilmente per acquistare sostanza stupefacenti. Tutti gli episodi di violenza sono stati accertati dai militari finesi dopo un’approfondita attività investigativa e quindi il 37enne è stato arrestato.

I carabinieri di Cantù, hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di un 48enne, per cui si sono aperte le porte del carcere. L'uomo, con l'obbligo di firma, aveva più volte violato i suoi doveri non presentandosi alle forze dell'ordine.

Infine i carabinieri di Lomazzo, hanno eseguito un’ordinanza emessa nei confronti di un 16enne di origini straniere (che si trovava già al Beccaria), che dovrà scontare una pena di più di due mesi, per rapina e lesioni personali in concorso, reati commessi nel 2021 a Milano.