Lite e poi fuga sul lungolago, denunciati due ragazzi. Uno di loro non poteva essere a Como

Tutto ha avuto inizio verso l’una e mezza della scorsa notte quando una chiamata al 112 segnalava una lite in strada nella zona del lungolago di viale Geno. Due delle persone coinvolte erano poi fuggite lasciando sul posto una coppia di stranieri con qualche contusione, poi medicati.

La volante ha rintracciato i due uomini che si erano allontanate dal luogo della lite. Sono stati portati in questura anche se con qualche difficoltà e resistenza. Si trattava di due canturini residenti a Cucciago di origini nord africane di 22 e 23 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro la persona e gli stupefacenti. Sono stati denunciati rispettivamente per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dalla città di Como.