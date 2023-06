Lugano, accoltella alla schiena un uomo: nei guai 39enne italiano

Sfiorata la tragedia a Vezia (Lugano) in via San Gottardo dove ieri sera, poco dopo le 20.30, c'è stato un accoltellamento. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, un 39enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese ha ferito con un'arma da taglio alla schiena un 46enne cittadino svizzero anche lui domiciliato nel Luganese. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia Ceresio Nord e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo avere prestato le prime cure al 46enne, lo hanno trasporto in ospedale. Stando ad una prima valutazione medica l'uomo ha riportato ferite di una certa gravità. La polizia ha identificati e fermato il 39enne italiano. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.