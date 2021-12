Terrore all'autosilo: donna sbattuta contro un’auto e presa a calci. Arrestato l'aggressore

Un episodio feroce avvenuto in Canton Ticino a Lugano lo scorso 12 dicembre. Un uomo ha aggredito una ragazza di 27 anni all'autosilo Balestra. In quel momento non c'era nessuno e la donna è stata prima sbattuta contro un'auto e poi presa a calci e picchiata. Solo l'intervento di due persone che nel frattempo erano arrivate ha evitato il peggio. La 27enne è stata quindi soccorsa in stato di choc e sembrerebbe che l'aggressore, un 25enne anche lui del Canton Ticino avesse con la giovane una relazione, come riporta anche Il Corriere del Ticino.

Il ragazzo era stato subito individuato ma rilasciato ma oggi la Polizia Cantonale ha comunicato che il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha convalidato la misura restrittiva della libertà nei confronti del 25enne cittadino svizzero residente nel Luganese. L'arresto dell'uomo è scattato il 17.12.2021, 5 giorni dopo la terribile aggressione. Le principali ipotesi di reato sono quelle di tentate lesioni gravi e ripetute lesioni semplici.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.