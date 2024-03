Luca Michelini in rianimazione al Niguarda dopo l'incendio divampato in casa

Luca Michelini, comasco, professore ordinario di Storia del pensiero economico al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, personaggio di spicco della politica e della cultura comasca, è in rianimazione al Niguarda in seguito a un incendio divampato oggi, domenica 31 marzo, nella sua casa di via Torno a Como che ha coinvolto in forma meno drammatica la sua famiglia.

L'Incendio ha ferito in tutto cinque persone ed è divampato attorno alle 13 nella cucina dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Tre delle persone presenti hanno riportato ustioni, oltre all’intossicazione per il fumo sprigionato dall’incendio. Le condizioni più gravi, come detto sarebbero quelle di Luca Michelini, trasportato in elicottero a Milano. In corso accertamenti per chiarire la causa del rogo. Seguono aggiornamenti.