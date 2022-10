Longone al Segrino, scontro tra una moto e un furgone: grave il giovane centauro

Stamattina intorno alle 9.30 a Longone al Segrino c'è stato un incidente che ha visto coinvolte una motocilcetta, guidata da un giovane studente e un furgone. Il ragazzo è stato investito e le sue condizioni sono parse gravi. Sul posto l'elisoccorso in codice rosso decollato da Sondrio, due ambulanze del 118 e i carabinieri. L'impatto tra la moto e il furgone è avvenuto in via Eupilio. Il giovane, secondo alcune testimonianze, sarebbe cosciente. L'uomo alla guida del furgone non avrebbe riportato ferite. Si attendono comunque le ricostruzioni ufficiali dell'accaduto. Il giovane è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano.