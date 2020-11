Lomazzo, fermato mentre trasporta cuccioli di dubbia provenienza

TRasportava 10 cuccioli senza rispettare le norme sulla tutela e benessere degli animali. L'uomo è stato fermato a Lomazzo dalla polizia stradale della Questura di Como lo scorso 17 novembre. Gli agenti hanno accertato che l'uomo aveva intrapreso un viaggio senza sosta per oltre 8 ore e che i certificati della sanificazione non erano debitamente compilati. Inoltre, l'uomo non ha saputo fornire documentazione adeguata sulla provenienza dei piccoli cani e gatti che trasportava, quindi è stato richiesto al dipartimento veterinario dell'Ats Insubria di custodire gli animali nella propria struttura di via Stazzi a Como in attesa di ulteriori approfondimenti. Nel frattempo l'uomo è stato multato per violazione delle norme sul trasporto e sulla tutela degli animali con sanzioni complessive di 2.300 euro.

Nel proprio veicolo l'uomo trasportava 10 cuccioli: un cane pastore australiano femmina; un cane Shar Pei maschio; un cane Spitz tedesco maschio; un cane chihuahua maschio; 3 cani meticci femmine; tre gatti (un maschio ed due femmine) di razza Canadian Jphynix.