Lomazzo, cede il piano di appoggio di una gru: allontanati i residenti

Attimi di paura oggi 6 marzo a Lomazzo in un cantiere edile in via Papa Giovanni Paolo II. Qui il piano di appoggio di una gru ha avuto un cedimento. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per le dovute valutazioni tecniche di messa in sicurezza. A titolo precauzionale si è provveduto ad allontanare i residenti nel raggio di azione della gru, fino a che non è stata smontata e messa in sicurezza.