Lomazzo, 81enne trovato senza vita in strada: i carabinieri indagano

I primi soccorsi sono giunti in via del Rivone, a Lomazzo intorno alle ore 8.45. Riverso in strada e senza vita, il corpo di un uomo di 81 anni. L'anziano era in prossimità della sua abitazione e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori (un'ambulanza e un'automediche giunte prontamente sul posto) per rianimarlo. I carabinieri della Compagnia di Cantù stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.