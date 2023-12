Lite (con coltello) in un locale notturno del Locarnese: 36enne italiano arrestato per tentato omicidio

La rissa è scoppiata la scorsa notte in un locale notturno del Locarnese. Erano circa le 3 quando un 36enne cittadino italiano domiciliato nel Locarnese in via Stazione a Muralto avrebbe ferito con un'arma da taglio un 30enne cittadino svizzero residente nel Bellinzonese, provocandogli ferite che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica la vittima ha riportato gravi ferite. L'autore è invece stato fermato da agenti della polizia cantonale, allertati a seguito di una segnalazione. In supporto, sono intervenuti anche agenti della polizia della città di Locarno. Le ipotesi di reato nei confronti del 36enne sono di tentato omicidio. L'inchiesta è coordinata dal Procurator e pubblico Zaccaria Akbas.