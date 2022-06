Sprangata in testa per un parcheggio: soccorso un ragazzo a Faggeto Lario

Furibonda lite a Faggeto Lario per un parcheggio. E' accaduto intorno alle ore 16 del 2 giugno 2022. In via Alle Rive, davanti al ristorante D Lounge, un cameriere di 29 anni di origine albanese e un residente del luogo, 50 anni di origine cingalese, sono venuti alle mani al culmine di un litigio per l'occupazione di un parcheggio. Secondo le prime informazioni sarebbe stato il cingalese ad aggredire con un tubo in ferro il cameriere sferrandoli un colpo ala testa. Altre persone sarebbero intervenute per sedare la lite. Durante i momenti concitati il 50enne è caduto dalle scale ed è stato soccorso da un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dai presenti. Dopo circa un'ora il cameriere ha accusato un malore ed è svenuto, molto probabilmente a causa del colpo alla testa. E' stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San fermo della Battaglia. Durante la corsa in ospedale, però, il medico del 118 ha ritenuto che il codice fosse da declassare da rosso a giallo. Infatti, il 29enne è stato giudicato fuori pericolo ma è stato trattenuto in osservazione.