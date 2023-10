Lite per un parcheggio al centro commerciale, spunta un coltello: denunciato un uomo

Attimi concitati al parcheggio di un noto centro commerciale di Cermenate intorno a mezzogiorno di oggi, 12 ottobre 2023. I carabinieri sono dovuti intervenire dopo avere ricevuto la segnalazione di una lite in corso tra due uomini. E' stato appurato che un 63enne avrebbe minacciato con un coltello un 41enne a causa di un diverbio scaturito per futili motivi legati probabilmente al parcheggio. Il 63enne è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.