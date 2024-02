Rubano il furgone del fornaio ma perdono panini per strada e i carabinieri li rintracciano subito

Una bravata, così sembrerebbe, per due ragazzi di 18 e 19 anni che hanno rubato il furgone del fornaio. I fatti risalgono alla mattina del 25 febbraio a Lipomo (Como) quando all'alba stavano scaricando il furgone di panini, sfilatini e michette per le consegne. In un momento di distrazione i due giovani si sono appropriati del mezzo e sono scappati. Non si sono accorti però che stavano seminando pane, come Pollicino, e ai carabinieri nel frattempo avvisati è bastato seguire i panini per raggiungerli in una strada della città. Il mezzo è stato restituito ai proprietari e i due ragazzi sono stati denunciati a piede libero: erano "reduci" da una serata e si erano mossi verso il fornaio con l'idea di fare uno spuntino, idea poi evidentemente degenerata.