Licenza sospesa e chiusura per sala Slot di Faloppio

Nell’ambito dell’attività di prevenzione messa in atto dalla Polizia di Stato in ambito provinciale, personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Como, ha proceduto alla chiusura di una sala Slot Billion di Faloppio con sospensione della relativa licenza per sette giorni.

Come noto anche le sale giochi, al pari di altre attività commerciali, hanno recentemente avuto dal Governo il via libera alla riapertura e, parallelamente, la Questura ha ripreso le attività di controllo non solo sul rispetto delle prescrizioni in vigore per infrenare la diffusione del virus, ma anche sul rispetto di tutte le prescrizioni che il legislatore impone per la conduzione delle attività soggette a licenza di polizia.

Nella sala slot in questione, infatti, nel corso di ripetuti accessi è stata riscontrata l’assenza sia del titolare della licenza sia di un suo rappresentante (rigorosamente indicati sul titolo di licenza), gli unici questi autorizzati a essere presenti nella struttura sia per la gestione della stessa sia per garantirne la vigilanza continua e l’osservanza delle prescrizioni. Titolare e preposti, infatti, devono possedere specifici requisiti soggettivi, per tal motivi, non possono essere sostituiti da persone che non hanno ottenuto il nulla osta della Questura.