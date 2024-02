Chi era Leonardo Di Virgilio, il 25enne morto nel tragico incidente sul monte Due Mani

Ha provato ad aggrapparsi alla catena ma non ci è riuscito ed è precipitato per 100 metri sul versante di Ballabio (Lecco) del Monte Due Mani, nel territorio comunale di Morterone, a circa 1.700 metri di altezza. Non ce l'ha fatta Leonardo Di Virgilio che ha perso la vita a soli 25 anni.

L'allarme ai soccorsi è scattato alle ore 10 di domenica 18 febbraio. Sul posto si sono subito portati i tecnici del Soccorso alpino di Barzio e l'elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - decollato da Como. Ma purtroppo per l'escursionista non c'è stato più nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato senza vita. Insieme al giovane deceduto c'era anche un'altra persona impegnata nell'escursione, soccorsa in codice verde. Si tratta di un 27enne rimasto comprensibilmente sotto choc per l'accaduto e poi trasportato in ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti.

Chi era Leonardo Di Virgilio

Leonardo Di Virgilio era un giardiniere di 25 anni. Avrebbe compiuto 26 anni a maggio. Dal suo profilo Instagram si vede il suo amore per la natura e per lo sport. Amava le montagne e le camminate: era certamente un giovane atletico e preparato, vittima di un tragico incidente. Era originario di Cardano al Campo ma ora si era trasferito a Como. Drammatica la ricostruzione dei fatti dell'amico che era con lui che ha raccontato di averlo visto inciampare e aggrapparsi alle catene installate ma non è riuscito a reggersi in equilibrio.