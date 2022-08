Tremezzina, un altro turista annega nel lago. Individuato il corpo

L'allarme è stato lanciato oggi 28 agosto intorno alle 16 da una turista che avrebbe visto un uomo tuffarsi e non riemergere a Tremezzina (Lenno). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i mezzi appropriati per cercare un eventuale annegato nel lago. Pronti anche i soccorsi del 118, un'auto medica e un'ambulanza e i carabinieri di Menaggio. Si sperava in un falso allarme ma purtroppo è stato individuato il corpo di un 32enne a oltre 70 metri di profondità dopo quasi due ore di ricerche.

In aggiornamento.