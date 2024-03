Lavorava "in nero" in un cantiere dell'Alto Lago: extracomunitario espulso, datore di lavoro denunciato

La guardia di finanza di Menaggio, in una recente operazione di controllo dei luoghi di lavoro, ha individuato un lavoratore extracomunitario in situazione irregolare in un cantiere dell'Alto Lago. Durante i controlli di routine finalizzati al contrasto del lavoro "nero", i militari hanno scoperto che tra i lavoratori vi era un cittadino marocchino di 37 anni privo di documenti di identità e con permesso di soggiorno scaduto. L'uomo, dopo essere stato accompagnato in Questura per i necessari rilievi dattiloscopici, è stato oggetto di un decreto di espulsione mentre il datore di lavoro è stato denunciato.