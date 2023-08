Lago di Montorfano, brutta caduta lungo la ciclopedonale: donna ferita a una gamba

Questa mattina 6 agosto intorno alle 11.30 una donna si è ferita a una gamba cadendo lungo la ciclopedonale che costeggia il lago di Montorfano. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto in aiuto del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli specialisti del Saf per trasportare la barella fino all'ambulanza. La donna, una 59enne, è stata poi portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni non sono gravi.