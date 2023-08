Tragedia nel lago di Como: scivola da un gonfiabile e annega. Morto 32enne di Carugo

Tragedia ieri 12 agosto nelle acque del Lago di Como. Un 32enne di Carugo è affogato dopo essere entrato in acqua con un gonfiabile per rinfrescarsi. Il giovane si trovava con un gruppo di amici e stava trascorrendo il pomeriggio con la famiglia sulla spiaggetta di Onno, al confine con Valbrona.

Secondo quanto stato possibile ricostruire il giovane, Pablo Enrique Chavez Chavez, si era tuffato in acqua con un gonfiabile (proprio perché non sapeva nuotare molto bene). Ad un certo punto, forse per un malore, ha perso la presa ed è scivolato nell'acqua cominciando a agitarsi. Sarebbe stato notato da un passante a riva che ha provato a salvarlo ma senza riuscirci e rischiando lui stesso la sua vita.

I soccorsi

Nel mentre 14 sono scattate le operazioni da parte dei vigili del fuoco: in azione la squadra Lago sicuro, sul posto anche i sommozzatori, l'elicottero Drago e quello di Areu decollato da Como, oltre al personale medico del 118 con la Croce Rossa di Asso. Allertati inoltre i carabinieri del comando di Lecco.

Le imbarcazioni dei pompieri hanno da subito perlustrato a fondo la zona vicina alla spiaggetta e le acque più al largo. Una volta ritrovato, il 32enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e portato a riva, ma era già in condizioni molto critiche. Sulla spiaggia ci sono stati ripetuti tentativi per rianimarlo da parte dei soccorritori, entrati in azione in codice rosso. Ma per l'uomo - residente con la famiglia a Carugo, nel Comasco, e di origini peruviane - non c'è stato più nulla da fare: è morto annegato. Il decesso è stato constatato sul posto.