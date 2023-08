Noleggiano una barca e scompaiono nel lago Ceresio. Ricerche in corso

Non sono ancora note le generalità delle due persone che ieri 9 agosto intorno alle 16 in territorio di Figino, zona Pian Roncate, hanno noleggiato una barca e poi sono scomparse nel lago Ceresio. Le ricerche dei due bagnanti, finora senza esito, sono scattate immediatamente e hanno visto in attività agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia Ceresio Sud. Collaborano anche le società svizzere di salvataggio di Lugano e del Mendrisiotto e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. A causa dell'oscurità le ricerche sono state interrotte e riprenderanno questa mattina. In aggiornamento.