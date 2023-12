Sorpresa a rubare merce per 1.000 euro all'Esselunga di Camerlata: arrestata

Una donna è stata arrestata dalla polizia di Stato per aver rubato merce del valore di oltre 1.000 euro all'Esselunga di Camerlata il 10 dicembre scorso. Le pattuglie della squadra Volanti della questura di Como sono intervenute dopo che il responsabile della sicurezza ha fermato la ladra.

Il responsabile del supermercato ha segnalato che due donne e un uomo, già noti per furti precedenti grazie ai filmati della videosorveglianza, erano entrati insieme. I tre sono stati sorvegliati dal personale antitaccheggio che ha notato che solo una delle donne aveva rubato diverse merci, nascoste nello zaino. I tre hanno lasciato il negozio pagando solo una bevanda.

Dopo essere stati fermati dalla sicurezza, l'uomo e una delle donne sono riusciti a fuggire, mentre la complice con la merce è stata trattenuta fino all'arrivo della polizia. La donna, una 35enne rumena residente a Milano con vari precedenti penali, è stata portata in questura. La polizia ha fornito al pubblico ministero tutti gli elementi di reato, comprese le immagini della videosorveglianza e la testimonianza del responsabile di Esselunga. Il magistrato ha disposto il trattenimento della donna nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.