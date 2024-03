Non è in regola: i carabinieri lo accompagnano al porto e lo imbarcano sul traghetto per l'Albania

I controlli nei bar e nei locali pubblici dei carabinieri di Mariano Comense sono portati avanti proprio con lo scopo, tra le altre cose, di contrastare la presenza di clandestini sul territorio. Pochi giorni fa hanno trovato in un locale un cittadino albanese di 31 anni con i documenti di identità non in regola. Dopo gli accertamenti con il sistema AFIS, hanno verificato che a carico dell'uomo pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera. Ieri 20 marzo, con la collaborazione dell'ufficio immigrazione della Questura di Como, sono state avviate le pratiche per l'espulsione. Sono stati i militari stessi ad accompagnare l'uomo al porto di Ancona dove è stato imbarcato sul traghetto per Durazzo (Albania). Lo straniero veniva inoltre denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.