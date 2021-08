Tragedia a Inverigo: persona travolta e uccisa da un treno

Dramma a Inverigo, nei pressi della stazione ferroviaria, intorno alle ore 15 del 27 agosto 2021. Una persona è stata investita e uccisa da un treno. Si è trattato con ogni probbilità di un suicidio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per il recupero del corpo e la Polfer per le necessarie indagini del caso. Per consentire lo svolgimento dei soccorsi è stata sospesa la circolazione dei treni per alcune ore.