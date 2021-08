Inverigo, eroina e hashish i nuovi padroni dei boschi: smantellata un'altra area di spaccio

I militari della Stazione dei Carabinieri di Lurago d’Erba, nel loro continuo monitoraggio delle zone a rischio, per reprimere lo spaccio nelle aree boschive, dopo un'attività investigativa mirata e pressanti controlli e pattugliamenti sul territorio, il 26 agosto in serata hanno individuato un’area utilizzata per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Inverigo nella zona boschiva di Via Magni.

Gli approfondimenti del caso hanno quindi consentito di trovare, nascosti sul posto:

- due panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno;

- grammi 312 circa complessivi di eroina;

- denaro contante per 250 euro circa, in banconote e monete di vario taglio;

- materiale vario per il confezionamento.

Il tutto è stato posto in sequestro penale.



Resta alta l’attenzione e l’impegno nell’attività di prevenzione e contrasto a questo genere di reati.Si invitano, pertanto, i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto.