Sempre presenti i vigili del fuoco. Oggi 23 settembre sono intervenuti a Inverigo intorno alle 16 in via Mandresca per una apertura porta. All'interno dell'appartamento c'era infatti una donna anziana che era caduta. Sono intervenute 2 squadre del distaccamento di Erba con i soccorritori del 118 che hanno poi prestato le dovute cure alla donna, portandola all'ospedale.