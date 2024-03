La Panda non si ferma all'alt e sperona l'auto della polizia: folle inseguimento nel canturino

Un vero e proprio inseguimento nella serata del 6 marzo a Cantù e fino a Carimate. Una pattuglia della polizia Locale ha intimato l'alt in via Recanati a una Fiat Panda che però ha proseguito dritto senza fermarsi. Da qui l'inseguimento con la Panda che tentava di speronare la pattuglia della polizia con manovre pericolose.

La fuga terminava a Montesolaro e i due uomini sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce. Il veicolo rubato, con ogni probabilità impiegato dai malviventi per compiere furti negli appartamenti, è stato recuperato dalla polizia locale e restituito al legittimo proprietario. Sono in corso gli ulteriori approfondimenti del caso.

L’Assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha così commentato: "I miei più sinceri complimenti agli uomini della Polizia Locale di Cantù che dimostrano sempre il grado di eccellenza che ha raggiunto il Comando canturino. Continueremo a investire sulla polizia Locale in uomini e mezzi per mantenere questi livelli di eccellenza. Mi auguro che vengano il prima possibile individuati i malviventi. Chiunque metta in pericolo una divisa delle forze dell’ordine deve essere punito".