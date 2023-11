Inseguimento nel Comasco: la Panda non si ferma all'alt, sperona l'auto della polizia e poi si infila in un vicolo cieco

Un folle inseguimento per le strade del Comasco per oltre 10 chilometri, da Bregnano a Cantù per la precisione, venerdì 24 novembre durante la notte. Tutto è cominciato quando la macchina, una Fiat Panda, non si è fermata all'Alt da parte della polizia stradale di Busto Arsizio (competente per quel tratto di territorio), che stava effettuando dei controlli. Oltre dieci chilometri di fuga dallo svincolo di Bregnano e fino al canturino. Tante le manovre azzardate e spericolate del guidatore della Fiat che alla fine, forse per sbaglio, è entrato in una strada senza uscita. A questo punto, nel disperato tentativo di fuggire, ha speronato l'auto della polizia. Bloccata la macchina, il passeggero si è dato a una precipitosa fuga nel bosco mentre chi era al volante è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, e danneggiamenti all’auto di servizio. Si tratta di uno straniero irregolare che prima di arrendersi ha anche aggredito un agente che è rimasto ferito.