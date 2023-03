Dramma a Cermenate, muore colpito da un tronco mentre taglia la legna

Dramma a Cermenate: poco dopo le 20.30 di sabato 11 marzo 2023 un anziano è stato soccorso in un'area boschiva nei pressi di via Negrini. L'uomo, 83 anni, all'arrivo dei soccorsi era già morto. Da quanto si è appreso l'uomo stava tagliando la legna quando è rimasto colpito da un grosso tronco che gli è caduto addosso. Inutili i soccorsi dell'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e dell'Elisoccorso del 118 di Como. Sul posto sono intervenuti in carabinieri della compagnia di Cantù e i vigili del fuoco per il recupero della salma.