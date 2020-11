Cabiate, infortunio in un cantiere: 75enne cade da una scala

Un uomo di 75 anni si è ferito in modo grave dopo essere caduto da una scala a pioli in un cantiere di sua proprietà situato in via Dante a Cabiate. L'infortunio è avvenuto intorno alle 8 all'interno di uno scavo del cantiere edilizio. L'uomo è sia committente dei lavori di realizzazione di una palazzina sia titolare della ditta che stava lavorando. A seguito della caduta ha riportato un trauma cranico. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118 e ai vigili del fuoco di Monza sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cabiate per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Non è in pericolo di vita.